Le planning familial 49 impacté par les coupes budgétaires de la région

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

La guerre au Soudan : les associations humanitaires alertent notamment sur les conditions de vie de la population. La chronique de Paolo !

Angers Ville Actu en partenariat avec Radio campus Angers : les actualités angevine de la semaine !

Coupes budgétaires voulues par la région : quelles perspectives et quelles conséquences pour les acteurs visés ?

Alors que le gouvernement Barnier vient d’être censuré, entre 130 000 et 200 000 personnes ont manifesté ce jeudi à l’appel des syndicats de la fonction publique selon Ouest France. Cette manifestation a été suivie également par les acteurs culturels et les associations de solidarité qui vont être impactés par les coupes budgétaires voulue par la Région. On y était. Et on s’est entretenu notamment avec le Planning familial 49 et Aurélie Fournier.

On reçoit dans le Sous-Marin, Alternatives 49 : une association qui accueille les personnes qui se questionnent sur “la difficulté qu’ils perçoivent de la gestion de leurs émotions, de leur rapport aux autres, et qui s’inquiètent d’un passage à l’acte violent”.