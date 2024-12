Le personnel de l’Ehpad St Nicolas en grève

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

La chronique cinéma d’Isabelle et l’agenda culturelle d’Héloïse !

Depuis le 25 novembre, le personnel de l’Ehpad St Nicolas du CHU d’Angers est en grève notamment contre le manque d’effectif. L’équipe du Sous Marin est allée les rencontrer pour constater les difficultés auxquelles font face les salariés au quotidien et leur répercussion sur les personnes âgées.

Comment bien s’alimenter avec un budget étudiant ? C’est l’objet de notre entretien avec Lucie Costil, diététicienne !

On accueil sur les ondes de campus Olivier Lorendeau, fondateur de l’association ACVS (Agir contre les violences scolaires) 49. On constate une prise de conscience collective face au harcèlement scolaire depuis une dizaine d’années. L’association est en contact direct avec les professeurs, les parents et les enfants.