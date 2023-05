La première édition du FATAL festival et Flavien Berger

Au programme de ce soir, on reçoit Rachel Dauvergne et Wenceslas Floro, deux des organisateurs de la première édition du Fatal, le Festival d’Arts vivants et de Théâtre Amateur Ligérien, du 25 au 28 mai prochain.

On aura également le plaisir d’écouter une interview de Flavien Berger faite par Mathilde et Augustin, pendant la dernière collection des Z’eclectiques, à Terra Botanica.

Évidemment vous retrouverez aussi nos deux chroniqueuses du lundi, Anne-Lise et sa capsule positive ainsi que le portrait d’Hermine.