Du monde au Balcon & Graver la mémoire

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Candice Roger, Nelly Garreau et Antoine Djack ! Les trois artistes angevines organisent la troisième édition de leur exposition “Du Monde au Balcon”. Ca se passe du 1 au 30 juin à l’atelier de Fishbrain, près de la gare.

Ensuite, nous aurons la chance d’accueillir Najah Albulkai. Emprisonné pendant une année entre 2012 et 2014 par le régime de Bachar Al Assad, le dessinateur syrien fait paraître ses dessins de prison dans « Tous témoins » aux éditions Actes Sud. Il a présenté une exposition le mois dernier à la galerie V12 à Angers. Il sera au micro de Mathilde.

On aura également le plaisir d’écouter un reportage Penser Local en partenariat avec la fédération des radios associatives des Pays de la Loire et enfin un portrait Tous Volontaires, portraits de volontaires en service civique dans le maine et loire en partenariat avec la DSDEN49