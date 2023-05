Association Corps à Cœur et projet TECTOP

En première partie d’émission, on reçoit Giulia Ciaghi et Emeline Cornet de l’association Corps à Cœur. L’occasion pour nous d’aborder le travail de cette association dans la déconstruction et la reconstruction d’un intime et d’une sexualité féministe.

En deuxième partie d’émission on accueille le docteur Alexis Descathas, médecin au CHU d’Angers. On revient avec lui sur le projet TECTOP. Un projet qui réfléchit à la création d’un centre de référencement national et international en épidémiologie pour donner une réponse plus rapide aux crises sanitaires.

Pas de chronique d’Isabelle ni d’Alex, cette semaine, mais heureusement Adam d’Infoscope sera parmi nous et nous gratifiera de sa chronique politique !