Association Fresque du climat et discrimination dans l’Université

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Jean Esnault, référent pour l’association Fresque du Climat au Maine-et-Loire. L’occasion de d’aborder le principe des fresques et leur travail auprès des citoyens, des entreprises et des politiques.

En deuxième partie d’émission on accueille David Niget, docteur en histoire et maître de conférence à l’Université d’Angers. On reviendra avec lui sur l’enquête nationale Acadiscri sur les discriminations à l’université et dans la recherche.

Enfin, on aura le plaisir d’accueillir Loïc pour sa chronique politique et Hermann pour son analyse de texte de musique.