Kaps, un projet de colocations solidaires

En s’engageant dans les quartiers prioritaires d’Angers, des jeunes de moins de 30 ans ont trouvé un logement. Grâce à la « Kolocation à Projet Solidaire », également appelée Kaps, près de 70 jeunes de moins de 30 ans bénéficient le temps d’une année scolaire, d’un logement en colocation. On présente ce service proposé par l’AFEV avec Marine Baudin et Lena, une Kapseuse !

On dit que l’éloquence est une qualité de menteur… Et bien en deuxième partie d’émission nous accueillons Elise Metayer, membre de l’antenne jeune d’Amnesty international qui organise, en partenariat avec le BDE de droit de l’UCO angeloquence un concours d’éloquence autour de la thématique des droits humains !

Coté Chronique, on se fait plaisir aujourd’hui avec le retour de notre duo d’Isabelle qui revient pour nous jouer un mauvais tour ! Coté ciné, on vous parlera (SANS SPOIL, PROMIS) du dernier Miyazaki et Evidemment, comme toutes les semaines, on retrouve votre agenda du week-end !