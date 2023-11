Comment s’adapte la viticulture face au dérèglement climatique ?

Depuis quelques semaines les vendanges sont terminées en France. Alors quel bilan de cette saison particulièrement… bizarre pour les vignes ? Entre periode de sécheresses intenses et pluies nombreuses en juillet, quel est l’état de santé de nos vignes et surtout, comment s’adapter face au dérèglement climatique ? On en parle avec Etienne Neethling, enseignant chercheur à l’Ecole supérieure des l’Agricultures, spécialiste de l’adaptation de la viticulture au changement climatique…

En deuxième partie d’émission, nous accueillons M. Laurendeau, membre de l’association ACVS 49. ACVS comment Agissons contre les violences en milieu scolaire. Ce jeudi c’est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire… Et alors que trois élèves ont été relaxés suite au suicide de Lucas, quelles solutions existent aujourd’hui pour lutter contre ce fléau ? On en parle autour de 18h30

Côté chroniques, c’est Loïc et Camille qui s’y collent ! Camille nous présente les enjeux autour de l’adhésion de l’Ukraine à l’UE et Loic nous parleras du sujet interdit, celui qui fait frémir dans les chaumières… Les punaises de lit ! Et une question, une crainte, une frayeur agite la France : seront-elles, elles aussi, participantes aux jeux de Paris 2024 ? TADADA !! Restez bien avec nous, en fin d’émission !