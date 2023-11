Journée Famille et Handicap avec l’APF France Handicap

Un lieu particulier à Angers, il a accueilli la caisse des allocations familiales, une halte-garderie ou encore une ressourcerie. Avant que les locaux ne soient détruits en 2025, c’est désormais un tiers-lieu. Chloé, Cécile et Barberine, occupantes du tiers-lieu, seront en studios pour discuter du 42.

L’APF France Handicap organise sa troisième journée Famille et Handicap, mardi 14 novembre, avec comme thème : « habitat, inclusion et qualité de vie ». On en parle dans le Sous-Marin.

Une association qui se bat pour les produits locaux et les circuits courts. Comme toutes les semaines, on diffuse un reportage de la Frap (Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire). Ce jeudi, RCF, est allé à la rencontre des fourmis sarthoises dans la Sarthe.

Mais tout de suite, que s’est-il passé cette semaine à Angers ? C’est Eline, d’Angers Villactu, qui répond à cette question dans la traditionnelle revue de presse.