Le club de football gaélique accueille la dernière journée de D2 Fédérale

Le club de football gaélique accueille la dernière journée de championnat fédéral de deuxième division. L’événement se déroule ce samedi, à la Baumette.

Côté chronique, justement, on retrouve Héloïse et Isabelle, le nouveau duo culturel de Radio Campus Angers. Cinéma et idées de sorties sont au programme…

Il y a un an, 160 journalistes créaient l’Association des journalistes antiracistes et racisées. Le Soum-Marin a rencontré la journaliste sportive Emeline Odi, à l’occasion de la dernière édition des Assises du Journalisme.