Côté chroniques :

Elle passe souvent en second rôle, pas comme notre Isabelle préférée. Dans sa rubrique cinéma, ce soir, elle nous parle des musiques de films, parfois oubliées par le grand public.

Et puis Héloïse, notre dénicheuse de pépites culturelles, vous sélectionne les événements à ne pas louper cette semaine !

Côté invités :

L’agence angevine Twin Vertigo fête son cinquième anniversaire le 30 avril, au Quart Ney. On reçoit dans le Sous-Marin, Sarah de l’agence Twin Vertigo.

Et puis, l’édition printemps des Z’Eclectiques, c’est déjà la semaine prochaine. La collégiale Saint-Martin et le Centre Culturel Jean-Carmet à Mûrs-Erigné accueillent les festivaliers de jeudi à samedi. On détaille la programmation avec Capucine, des Z’Ecs.