EXCLU 103 / Le directeur de la DRAC Pays de la Loire répond à nos questions

Un Sous Marin spécial ce soir puisque votre équipage est accompagné par Marie et Dominique, tous les deux bénévoles à à Radio Campus Angers, dans l’émission Franche Culture.

Franche Culture, l’art et la culture sous toutes ses coutures… D’Angers à Saumur en passant par Segré et Cholet : un mercredi sur deux, ils et elles s’attellent à nous défricher et nous présenter la culture locale à travers tout le département.

Si nous devions faire une liste non exhaustive de que pourrait être la culture, je vous propose pèle-mêle un petit nuage de mots… Expositions, festivals, architecture, patrimoine, éducation aux médias, danse, musique, jeux vidéos, cinéma, théâtre…

Des milliers de projets sont accompagnés chaque année par le ministère de la culture…

Mais au niveau local, les acteurs culturels n’ont pas toujours a faire directement au ministère… Chaque région dispose d’une DRAC. DRAC comme « direction régionale des affaires culturelles »… En Pays de la Loire, le budget de la DRAC s’élevait en 2022 à prêt de 50,5 millions d’euros, près de 8 millions de mois que sur l’année 2021… Toute cette enveloppe, au montant fluctuant, est confiée à Marc Le Bourhis, directeur de la DRAC Pays de la Loire. Marc Le Bourhis qui va répondre à nos questions pendant une heure sur les ondes de Radio Campus Angers, dans ce Sous-Marin spécial en partenariat avec Franche Culture.

Alors quel avenir pour la culture dans le Maine et Loire ? Comment avancent les travaux du parvis de la cathédrale ? Comment s’est passé le changement de direction du Théatre du Quai ? Comment faire arriver et prospérer la culture en milieu rural ? Quels sont les enjeux autour de l’éducation aux médias ?… Voilà le programme du Sous-Marin… Ajustez vos gilets de sauvetage, notre vaisseau amiral lève les voiles !