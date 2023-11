Tous au Festival Art d’Hiver !

Si vous avez des étoiles plein les yeux quand vous entendez Festival d’Aurillac, ou Châlon dans la rue, que vous n’avez pas peur de la pluie, alors rendez-vous au festival Art d’hiver à Mozet sur Louet. Musique, spectacle, visite historico hystérique, Kelly Baudry est venue nous présenter la programmation du festival.

Et puis et puis ce soir on fait un voyage dans l’Absurdistan… on vous passe un épisode du podcast éponyme sur les conditions de détention des personnes en situation irrégulière.

Coté chronique, on va à la chasse aux votes! et c’est la droite et l’extrême droite qui risquent de se faire prélever des électeurs… Camille nous parle des élections européennes de 2024 où un nouveau parti devrait faire son apparition…

Et on reste en Europe Si je vous dis “Quelle est la différence entre la Suisse et la Suède?” Non non ce n’est pas le début d’une mauvaise blague… Une véritable confusion existe… Petit point géo avec Loïc ce soir…