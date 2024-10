Agression homophobe au Garage : le drapeau arc en ciel, symbole du mouvement LGBTQIA+

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

Thomas est avec nous, ils décryptent pour nous les sondages des élections américaines, que veulent-ils dire, comment les analyser, peut-on leur faire confiance ?

On accueil le collectif Luciole, collectif étudiant de lutte contre les violences sexistes et LGBTQIA+ à l’Université d’Angers. Ils ont peint les escaliers de la bibliothèque universitaire de Saint Serge aux couleurs du drapeau LGBTQIA+. Maelys et Marion nous explique !

Avec nous aussi, le collectif WIG. C’est un collectif queer orienté sur la performance artistique et drag. Ils étaient en représentation au Garage et ont été agressé après leur drag show. Charly, Lucile et Lilith nous en parlent !

Et en fin d’émission, vous retrouvez le reportage de la semaine d’Emeric sur une production de Bocaux à Roche Fort sur Loire !