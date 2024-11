La grève des ASH au CHU d’Angers

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

Eline de Angers Villactu est avec nous pour nous présenter les actualités de la semaine à Angers !

On accueil Mariam Camara, ASH et gréviste et Benjamin Delrue, secrétaire général Force ouvrière du CHU d’Angers. Ils ont pris part au mouvement social qui mobilise une partie des agents des services hospitaliers du CHU d’Angers. Ils nous expliquent la grève contre la dégradation des conditions de travail des ASH.

On écoute aussi l’interview de l’angevin STAV. On l’a rencontré hier. Il nous a parlé de ses projets et de sa nouvelle musique !

Et en fin d’émission, Julien nous présente son reportage de la semaine. Il a discuté de sécurité numérique lors d’un atelier à destination des personnes âgées, organisé par l’association des Habitants de la Chesnaie.