« JE SUIS LA PERSONNE NOIRE LA PLUS CONNUE DONT PERSONNE N’A JAMAIS ENTENDU PARLER. » ED DWIGHT

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

–Pauline Billy est avec nous. Elle a créé avec son compagnon une association qui s’appelle “Ateliers et papotages”. Ils proposent des ateliers et des espaces de parole auxquels tout le monde peut participer pour parler de sa santé mentale.

– Aussi, Marion et Hugo se sont rendus à Saumur. Ils ont rencontré les élèves du centre formation des apprentis, de la chambre de commerce et de l’industrie du Maine et Loire. Leur travail est diffusé ce soir dans le Sous-Marin !

-Et en dernière partie d’émission, on écoute un reportage de Radio Campus Orléans. Félix Caumont a réalisé une interview exceptionnelle de Edward Dwight. Il est celui qui faillit être le premier astronaute afro-américain.