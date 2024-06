Au sommaire du Pédalo ce soir !

Quel avenir pour les musiques expérimentales ? L’art abstrait est-il politique ? Les voyages sonores et sensoriels que proposent Up Up and Away, c’est les 27 et 28 juin au PAD ! On vous présente leur festival dans quelques instants !

On aura également le flash Info de Victor et ainsi que l’agenda culturel d’Héloise !