Expo estivale à l’atelier Fishbrain

Dans cette émission nous avons discuté avec Candice Roger et Nelly Garreau, illustratrices, de leur exposition réalisée avec Antoine DJACK, Du Monde au Balcon, qui se tiendra à l’atelier Fishbrain cet été! Outre les initiateurices de ce projet, vous pourrez également y trouver Audrey Bertoia, Clémence Mira, Nicolas Oules, Freak City et Yell K. Le vernissage aura lieu le 2 juillet à partir de 17h.

Nous avons également pris des nouvelles du musicien et DJ Arnaud Delaunay, alias Sollayr, qui vient de sortir un single assorti d’un clip, Everything will be fine.