On parle saveurs et jazz sur Radio G

Cette année, c’est la Fête de la Radio, 2021 marquant à la fois les 100 ans de la radio en France et les 40 ans de la libération des ondes (et la naissance des radios associatives)! À cette occasion, nous nous associons avec nos camarades de Radio G pour vous proposer des émissions réalisées ensemble !

Bonne nouvelle annonciatrice de l’été, nous retrouverons du 8 au 11 juillet la 12e édition du Saveurs Jazz Festival, qui se déroulera à Segré en Anjou Bleu, toujours entre têtes d’affiches et propositions plus intimistes.



Annely et Thibault ont discuté avec Léonie Rondeau, coordinatrice locale du festival.

En fin d’émission retrouvez Croc Philo, la chronique d’Emilie de Radio G, qui nous parle des liens entre la philo et la radio.