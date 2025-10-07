Publié le par Aubane Joulain

#7 Dézoom et débats : No Other Land : la situation humanitaire en Palestine

À l’occasion des deux ans, jour pour jour, de la reprise d’un conflit d’une violence sans précédent entre Israël et la Palestine, suite à l’attentat perpétré par le Hamas, Dézoom & Débats s’intéresse au film No Other Land, sorti en 2024, pour évoquer la situation humanitaire en Palestine. Pour cela, nous avons reçu Jean-Yves Dubré, président de l’Association France Palestine Solidarité du Maine-et-Loire. Il partage avec nous son engagement en faveur de la Palestine et ouvre une discussion sur la terrible situation subie par la population palestinienne depuis 1947.

Playlist :

UNE MAIN LAVE L'AUTRE > Alpha Wann
UMLA /

Gaza Soccer Beach > Médine /

