7 Dézoom et débats : No Other Land : la situation humanitaire en Palestine

À l’occasion des deux ans, jour pour jour, de la reprise d’un conflit d’une violence sans précédent entre Israël et la Palestine, suite à l’attentat perpétré par le Hamas, Dézoom & Débats s’intéresse au film No Other Land, sorti en 2024, pour évoquer la situation humanitaire en Palestine. Pour cela, nous avons reçu Jean-Yves Dubré, président de l’Association France Palestine Solidarité du Maine-et-Loire. Il partage avec nous son engagement en faveur de la Palestine et ouvre une discussion sur la terrible situation subie par la population palestinienne depuis 1947.