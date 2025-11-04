Dézoom et Débats #8 : 10 ans après les attentats de 2015, qu’en est-il de la défense française ?

À l’occasion des 10 ans de commémoration des attentats de 2015, Dézoom & Débats souhaitait consacrer cette émission aux drames qui ont marqué la France entière le 13 novembre de cette même année. Au travers du film Novembre de Cedric Jimenez sorti en 2022, nous aborderons avec François Guillermet – colonel retraité et professeur de Stratégie et relations internationales – l’impact des attentats sur le renseignement et la défense française, et tenterons de comprendre ce qu’il en est à l’heure actuelle.