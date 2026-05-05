Dézoom et Débats #14 : Notre abécédaire du cinéma

Fin d’année scolaire et période de partiels obligent, nous avons fait le choix de préparer une émission différente de d’habitude. On ne s’éloigne pas du cinéma pour autant puisqu’on vous a préparé notre Abécédaire du ciné. À travers les 26 lettres de l’alphabet, on vous conseille des films, des acteurs et des réalisateurs en vous racontant des anecdotes autour de ces derniers. L’occasion d’en apprendre plus sur le secteur et sur nos goûts !

Bonne écoute et à très vite sur les bonnes ondes du 103FM 😉