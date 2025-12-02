Dézoom et Débats #9 : On discute ciné

Dans cette dernière émission de l’année, on se met dans l’ambiance décontractée et féérique de Noël. On en profite donc pour parler de l’actualité ciné de ces dernières semaines en vous donnant des bons plans que ce soit aux 400 coups, au Pathé d’Angers ou encore sur la plateforme France TV.

Cette émission est aussi l’occasion de vous donner la parole et d’échanger sur les films de Noël, le cinéma français, votre rapport avec le cinéma, ou encore notre rapport avec l’application Letterboxd.

On vous souhaite de belles fêtes de fin d’années. Prenez soin de vous et de vos poches. À très vite !