Dans cette nouvelle émission de Dézoom & Débats, on s’intéresse au film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, sorti en salle le 19 mars 2025, pour parler du rapport à la parentalité des parents qui ont un enfant en situation de handicap. Pour cela nous avons reçu Christelle, la maman d’Elsa. Elle a partagé avec nous son expérience dans une discussion riche et pleine de sincérité, une véritable ode à l’amour familial.