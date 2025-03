Dans ce troisième épisode de Dézoom & Débats, on s’intéresse au film La Chambre d’à côté, sorti en France en janvier 2025, pour mettre en lumière la question du droit à mourir dans la dignité. Pour cela, nous recevons Agnès et Nelly, déléguée départementale et déléguée adjointe de l’ADMD (association pour le droit à mourir dans la dignité). Une association nationale qui milite pour que chaque française et chaque français puisse choisir les conditions de sa propre fin de vie.