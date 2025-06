6 Dézoom et Débats : Émission de fin de saison : Cérémonie des Zoomies, débats, et bla-bla…

Dans cette dernière émission de la première saison, on en profite pour présenter toute l’équipe de Dézoom & Débats au travers d’une cérémonie qu’on a appelée « Les Zoomies » où l’on décerne des prix à nos films préférés et pour débattre sur l’utilisation de l’IA dans le cinéma, le film Léon ou encore David Lynch.

Cette émission est aussi l’occasion de souhaiter bon vent à Capu qui nous quitte en septembre pour s’envoler en Erasmus aux États-Unis laissant ainsi sa place à Cloé et PJ ! On a déjà hâte de vous retrouver en septembre pour continuer cette aventure, on vous souhaite un bel été et nous on va en profiter pour regarder tous les films de nos interminables watchlist !

Prenez soin de vous et à très vite sur les bonnes ondes du 103fm 😉