#12 Dézoom et Débats : Soundtrack to a Coup d’État : Soft Power et ingérences dans le Congo des années 1960

Dans ce nouvel épisode de Dézoom & Débats, on s’intéresse au film-documentaire Soundtrack to a Coup d’État, sorti en France en 2024. Nous tentons de le décortiquer pour mettre en lumière les ingérences des pays occidentaux dans le processus d’indépendance et de démocratisation du Congo dans les années 1960. En effet dans ce contexte de guerre froide, le Congo était au coeur d’une bataille idéologique et stratégique. Pour cela nous recevons Mr. Safarik, docteur en philosophie politique et gouvernement.

Playlist :

Strange Fruit > Nina Simone /

Black And Blue > Louis Armstrong /

