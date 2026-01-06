Dézoom et Débats #10 : Les algues vertes : à qui la faute ?

Pour la première émission de 2026, c’est au travers du film Les algues vertes de Pierre Jolivet que Dézoom & Débats aborde un sujet aussi important que polémique : la prolifération des algues vertes en Bretagne. Un désastre environnemental et sanitaire qui se révèle être le théâtre de conflits d’intérêts entre les lobbies de l’industrie agroalimentaire, les syndicats agricoles, les associations de défense de l’environnement, les pouvoirs publics et les habitants. Alors que faire ? On tente de trouver des solutions avec Dr. Baccar, enseignante-chercheuse en agronomie, qui par son expertise nous éclaire sur les causes et les conséquences de ce phénomène, ainsi que sur les impasses auquel il fait face.