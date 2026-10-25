Déclic, quand la conscience s’éveille, Le Cercle chez Yessi – boutique Angers

Pour cette nouvelle émission de Déclic, quand la conscience s’éveille, j’accueille à nouveau Yessica Reulier, qui était venue l’an dernier nous parler de numérologie.

Aujourd’hui, Yessica nous présente son nouveau projet, alliant toutes les facettes de sa personnalité, de son identité, de son histoire. Nous parlerons de cette offre originale, boutique de pierres, de déco, d’objets sacrés, de poupées russes, mais aussi lieu de soins, reïki, numérologie, angéologie, Cercles de femmes, il s’en passe de belles dans ce lieu de partage à son image!

Je vous laisse entrer dans son univers, dans la jolie Boutique Le Cercle chez Yessi, qui a vu le jour le 10 octobre 2026 au coeur de la Doutre à Angers. Bienvenue!

Coordonnées:

Le Cercle chez Yessi : 3 rue Tharreau, 49100 Angers

Vanessa Cagnion Hypnose : 16 place des Justices 49000 Angers