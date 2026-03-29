Déclic, Quand la Conscience s’éveille, avec Benjamin Neyrial

Dans cette nouvelle émission de Déclic, quand la conscience s’éveille, j’accueille Benjamin Neyrial, coach et révélateur de talents, qui vient nous parler de son programme « Ose ta Conf' » et de son apogée, une après-midi de conférences, au théâtre Apollo à Paris, le 06 avril, à laquelle j’ai le grand plaisir de participer! Ensemble nous vous parlerons de ce parcours d’accompagnement de 3 mois, et de ce que les 12 conférenciers engagés rencontrent sur leur chemin vers cette scène finale pour délivrer leur message.

Pour aller plus loin retrouvez nous sur:

Evénement Ose ta Conf’ Paris Le 06 avril 2026 à partir de 14h30 au Théâtre Apollo, Paris, XIème.

Benjamin Neyrial Coach

Vanessa Cagnion Hypnose Un chemin vers soi 0695165330

Cabinet 16 Place des Justices, Angers

Hypnose – Hypnose spirituelle – EFTH