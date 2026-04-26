Publié le par Vanessa Cagnion

Déclic quand la conscience s’éveille, avec François Guion – Shiatsu

Dans ce 8ème épisode de Déclic, quand la conscience s’éveille, j’accueille avec les énergies de ce printemps, François Guion, praticien et formateur en Shiatsu à Angers. Il vient nous parler de sa pratique, et de cette façon d’être à l’écoute de son corps, d’en prendre soin, pour rester dans la Voie du Milieu, l’équilibre de la Vie.

 

Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver:

François Guion Praticien en Shiatsu et médecine énergetique chinoise au 16 place des justices à Angers, 0610633237

Vanessa Cagnion hypnose, un Chemin vers Soi – 16 place des justices à Angers – 0695165330

Playlist :

Spring 1 (2012) | Recomposed: Vivaldi's Four Seasons > Max Richter
2012 /

MKAWAJU > MKAWAJU
1981 /

Violin Partita No. 2 in D Minor, BWV 1004 > JOHANN SEBASTIEN BACH
2017 /

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