Déclic quand la conscience s’éveille, avec François Guion – Shiatsu

Dans ce 8ème épisode de Déclic, quand la conscience s’éveille, j’accueille avec les énergies de ce printemps, François Guion, praticien et formateur en Shiatsu à Angers. Il vient nous parler de sa pratique, et de cette façon d’être à l’écoute de son corps, d’en prendre soin, pour rester dans la Voie du Milieu, l’équilibre de la Vie.

Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver:

François Guion Praticien en Shiatsu et médecine énergetique chinoise au 16 place des justices à Angers, 0610633237

Vanessa Cagnion hypnose, un Chemin vers Soi – 16 place des justices à Angers – 0695165330