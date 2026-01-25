portrait de Laure Bernard - au son de lor - sonothérapeute
Vanessa Cagnion

Déclic, quand la conscience s’éveille, Sonothérapie avec Laure Bernard

Toute l’équipe de Déclic vous adresse ses meilleurs voeux pour cette belle année qui commence! Et quoi de mieux que de démarrer l’année en musique, portée par les sons, la vibration sonore thérapeutique, comme une vague qui vient remettre en mouvement dans le corps ce qui était figé. Laure Bernard vient nous parler de sons, d’instruments vibratoires, de chants qui ouvrent de nouvelles voies pour libérer certains noeuds émotionnels, et apaiser le mental….alors bonne écoute, et bon voyage!

Contact et coordonnées

Laure Bernard Au son de Lor

20 rue de la Préfecture à Angers
Tél : 06.74.89.25.88

Vanessa Cagnion Hypnose – Un chemin vers soi – 16 place des Justices Angers – 0695165330

 

Playlist :

De Spiritu Sancto > Hildegarde de Bingen
Le chœur de filles St. Stanislav du gymnase classique diocésain - cheffe Helena Fojkar Zupančič /

the power is here now > Alexia Chellun
2020 Music Production by Moshik Kop Recorded in London at NXNE Studios /

