Déclic, quand la conscience s’éveille, Sonothérapie avec Laure Bernard

Toute l’équipe de Déclic vous adresse ses meilleurs voeux pour cette belle année qui commence! Et quoi de mieux que de démarrer l’année en musique, portée par les sons, la vibration sonore thérapeutique, comme une vague qui vient remettre en mouvement dans le corps ce qui était figé. Laure Bernard vient nous parler de sons, d’instruments vibratoires, de chants qui ouvrent de nouvelles voies pour libérer certains noeuds émotionnels, et apaiser le mental….alors bonne écoute, et bon voyage!

Contact et coordonnées

Laure Bernard Au son de Lor

20 rue de la Préfecture à Angers

Tél : 06.74.89.25.88

Vanessa Cagnion Hypnose – Un chemin vers soi – 16 place des Justices Angers – 0695165330