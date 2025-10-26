numerologie
Publié le par Vanessa Cagnion

Déclic, quand la conscience s’éveille avec Yessica Reulier, numérologue

Pour cette nouvelle émission de Déclic, quand la conscience s’éveille, je reçois Yessica Reulier qui vient nous parler de Numérologie Humaniste, comme outil de connaissance de soi, et comment on peut utiliser la symbolique des nombres pour mettre en lumière l’énergie qui nous anime. Nous ferons des parallèles avec l’hypnose pour voir comment ces différents outils ont la même finalité, revenir à soi et se réaliser pleinement.

 

Pour aller plus loin : Le grand livre de la numérologie François Notter, de Vecchi edition 12juillet 2013

Contacts et site internet:

  • Le Cercle 
  • Yessica Reulier 06 75 64 17 35
  • Insta yessica_reulier
  • Insta/Facebook VanessaCagnionHypnose
  • Vanessa Cagnion 06 95 16 53 30 16, place des Justices, Angers

 

Playlist :

Peer Gynt in the hall of mountain king > Edvard Grieg
2003 Tbillisi symphony orchestra /

