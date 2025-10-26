Déclic, quand la conscience s’éveille avec Yessica Reulier, numérologue

Pour cette nouvelle émission de Déclic, quand la conscience s’éveille, je reçois Yessica Reulier qui vient nous parler de Numérologie Humaniste, comme outil de connaissance de soi, et comment on peut utiliser la symbolique des nombres pour mettre en lumière l’énergie qui nous anime. Nous ferons des parallèles avec l’hypnose pour voir comment ces différents outils ont la même finalité, revenir à soi et se réaliser pleinement.
Pour aller plus loin : Le grand livre de la numérologie François Notter, de Vecchi edition 12juillet 2013
