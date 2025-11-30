Déclic, quand la conscience s’éveille : Maud Weber, photographe et photothérapeute

Nous nous retrouvons aujourd’hui dans Déclic, quand la conscience s’éveille, avec Maud Weber, photographe multi potentiels, pour parler estime de soi, image de soi, mise en lumière !
Avec son regard sensible, Maud discerne au-delà des apparences, l’authenticité de chacun à la fois pour illustrer des entreprises avec le Photo branding, ou des particuliers avec des accompagnements sur mesure. Elle nous expliquera la différence entre la photo-thérapie et la photo thérapeutique avec comme objectif toujours, de révéler l’authenticité de chacun.
Pour aller plus loin:
Photographie thérapeutique et photo-thérapie de Priscilla Gissot et Elodie Sueur-Monsenert Editions Eyrolles 2025
Contacts:
- Maud Weber 06 63 88 54 15 https://www.instagram.com/posersoimaime/
- Vanessa Cagnion Hypnose 06 95 16 53 30 Facebook/Insta vanessacagnionhypnose 16, places des justices Angers