Déclic, Quand la conscience s’éveille avec Pierre Lecompte

Pour cette première émission de Déclic, nous posons le cadre et prenons le temps d’explorer avec Pierre Lecompte cette toute première prise de conscience, qui nous amène à nous arrêter, et à nous questionner: Suis-je à ma place, pourquoi cet inconfort, ce malaise dans ma vie?

Nous verrons comment nos deux approches, psychologie occidentale ou médecine traditionnelle chinoise, arrivent finalement aux mêmes constats, ressentis, jusque dans le corps.

J’ai la joie d’accueillir pour cette émission Pierre Lecompte, praticien de renom en Médecine Traditionnelle Chinoise qui vient nous présenter les piliers de la MTC, les 5 éléments et leurs dynamiques, leurs impacts sur le corps et la psyché lorsqu’ils sont en déséquilibre, puis comment revenir à ce qu’il appelle, « les émotions Justes », lorsque l’équilibre revient, et qu’on est aligné à nos aspirations profondes

Ouvrages cités:

« A la recherche du soi » Arnaud Desjardins, Almora éditions 2025

« ABC d’une sagesse: Paroles choisies de Swami Prajnanpad », collection Spiritualités vivantes, Albin Michel 2009

