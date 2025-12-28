Déclic, quand la conscience s’éveille avec Marie Bégué, Gestalt Thérapie

Dans cette 4ème émission de Déclic, quand la conscience s’éveille, je reçois Marie Bégué, praticienne en Gestalt Thérapie installée sur Angers depuis 2018. Marie nous présente ici ce qu’est la Gestalt, et comment elle accompagne ses clients dans ce processus vivant qui permet, en prenant conscience de ce qu’il s’est joué de péjoratif dans le passé, de trouver une autre façon de vivre le lien relationnel de façon plus saine, plus apaisée, et de sortir ainsi des schémas de répétition, pour pouvoir être soi en toute sécurité dans nos relations aux autres; Nous explorerons ce processus pour comprendre ce qu’est la Gestalt, et comment elle permet de mettre en lumière nos manques et nos besoins, tant en suivi individuel, qu’en collectif, où la notion de groupe révèle tout un autre pan de notre rapport au monde.

L’idée de la Gestalt étant toujours de revenir à soi et d’illustrer comment ce que je vis à l’extérieur est le reflet de mon monde intérieur…

Pour aller plus loin:

MASQUELIER-SAVATIER Chantal,

Comprendre et pratiquer la Gestalt-thérapie, Paris, InterEditions, Dunod, 2008, 262 p.

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances théoriques, que vous soyez clinicien ou profane averti, ce livre vous sera très utile. Avec finesse et exactitude sont développés notions et concepts de la Gestalt-thérapie ainsi que « les modes d’intervention qui en découlent ». Des récits tirés de la pratique illustrent la théorie et les résumés à la fin de chaque chapitre permettent une bonne intégration du sujet traité.

Contact:

Marie Bégué Gestalt Thérapeute 06 78 85 02 94 – 16 place des Justices, Angers

Vanessa Cagnion Hypnose, Un chemin vers soi 06 95 16 53 30 – 16 place des Justices, Angers