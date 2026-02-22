Portrait Julie Baudoin
Publié le par Etienne Devèche

Déclic quand la conscience s’éveille – Julie Baudoin Coach intelligence intuitive

Dans cette nouvelle émission de Déclic, quand la conscience s’éveille, je reçois Julie Baudoin, Coach en Intelligence Intuitive, qui vient nous expliquer comment on reprend le pouvoir sur sa vie en lâchant tout les conditionnements et les croyances qui nous déconnectent de notre force et de notre nature profonde.

Prendre conscience de nos dysfonctionnements ou de ce qui nous empêche d’avancer librement, pour pouvoir choisir une autre voie, en adéquation avec nos vraies aspirations, avec confiance et souveraineté dans notre vie.

Pour aller plus loin:

https://www.juliebaudoin.fr/

Cabinet 4 rue de la Chambre aux Deniers, Angers

06 64 10 18 11

Auteure de L’Expérience CREATIVE®

Vanessa Cagnion Hypnose, Un Chemin vers soi

16 place des Justices Angers – 06 95 16 53 30

 

Playlist :

L'enfer > Stromae
Multitude 2022 Mosaert Label /

