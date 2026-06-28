Yves Maguin
Publié le par Vanessa Cagnion

Déclic, quand la conscience s’éveille, avec Yves Maguin, Réalisateur audiovidéo

Bienvenue dans la dernière émission Déclic de la saison, où nous accueillons aujourd’hui Yves Maguin, artiste artisan passionné, réalisateur de clips audio vidéos, de films d’entreprise, animateur radio sur Radio G, fondateur du festival de courts-métrages et de clips vidéos « Chants contre champs » qui présente sa 3ème édition à Angers cet automne.

Yves nous montrera comment il utilise la technique et la technologie au service de l’art, de la création, de l’humain, pour mettre en lumière des produits, des entreprises, des créations, bref, encore un Etre Sensible…

Contact:

Vanessa cagnion Hypnose, un chemin vers soi – 0695165330 – 16, place des Justices à Angers

Les voies de l’éco sur Radio G

Festival Chants contre Champs

Yves Maguin

Playlist :

Sound of Silence > Disturb
Immortalized 2015 /

Hallelujah radio edit > Jeff Buckley
1994 Columbia records /

Radio Gaga radio edit > Queen
1984 /

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