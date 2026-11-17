Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur du monde …

Sous le parrainage lumineux, militant et transcendant d’Albert Camus, la 14e saison de l’ArtyShow donne le micro à celles et ceux qui font l’art et la pensée sur le territoire et tentent, à leur hauteur, de désépaissir les brumes brunes de cette époque de malheurs langagiers et de faillites démocratiques. L’ArtyShow est désormais adolescent et sa crise sera celle d’Hannah Arendt donc celle de la culture.

Au menu de ce 203e épisode, une causerie avec Romain Mercier, saxophoniste, compositeur, auteur de musiques de films et de chorégraphies et membre fondateur du trio Hyper Jacuzzi. Directeur musical du Festival Angers & Bamako au Mali en 2010 puis directeur artistique en France du groupe japonais Faith-Inc. (2016–2018), il reçoit en 2022 le prix Best Music au Los Angeles Documentary Film Festival ainsi que le prix Best Original Score au Golden Giraffe Film Festival pour la bande originale du court métrage Silence d’Olivier Lacombe.

A la technique, Claire.