Vous êtes en jeu et en toiles parlantes dans L’ArtyShow

Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur du monde …

Sous le parrainage lumineux, militant et transcendant d’Albert Camus, la 14e saison de l’ArtyShow donne le micro à celles et ceux qui font l’art et la pensée sur le territoire et tentent, à leur hauteur, de désépaissir les brumes brunes de cette époque de malheurs langagiers et de faillites démocratiques. L’ArtyShow est désormais adolescent et sa crise, comme celle d’Hannah Arendt, sera de la culture.

Au menu de ce 201e épisode, une causerie avec Jean Bauné. Professeur de français en collège à Beaufort-en-Anjou pendant trente-quatre ans, il fut un chantre du théâtre-éducation. Premier président de l’association Cinéma Parlant qui fête ses cinquante ans, il est de toutes les aventures culturelles angevines : Nouveau Théâtre d’Angers – CDN, Les 400 Coups, Premiers Plans, Enjeu 49… Bref, un pilier et une mémoire des arts de la cité !

A la technique, la précieuse Claire. En invité : André.

Jean Bauné (à gauche) et André (à droite)