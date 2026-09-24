Dans le Cabaret ArtyShow avec Gurshad Shaheman

Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur du monde …

Sous le parrainage lumineux, militant et transcendant d’Albert Camus, la 14e saison de l’ArtyShow donne le micro à celles et ceux qui font l’art et la pensée sur le territoire et tentent, à leur hauteur, de désépaissir les brumes brunes de cette époque de malheurs langagiers et de faillites démocratiques. L’ArtyShow est désormais adolescent et sa crise, comme celle d’Hannah Arendt, sera de la culture.

Au menu de 199e épisode, une causerie avec Gurshad Shaheman. Né à Téhéran en Iran, en France depuis l’âge de ses douze ans, il est auteur, traducteur, comédien, acteur et metteur en scène. Il est l’un des artistes associé(e)s du Quai-CDN Angers où il crée Cabaret Téhéran, dernier volet d’une tétralogie autofictionnelle débutée avec Pourama Pourama (2015) et poursuivie avec Les Forteresses (2020) et Sur tes traces (2024), pièces toutes deux données au Quai.

A la technique et à la photo : Simon