Miscellanées de pensées sur la culture dans l’ArtyShow

Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur du monde …

Sous le parrainage lumineux, militant et transcendant d’Albert Camus, la 14e saison de l’ArtyShow donne le micro à celles et ceux qui font l’art et la pensée sur le territoire et tentent, à leur hauteur, de désépaissir les brumes brunes de cette époque de malheurs langagiers et de faillites démocratiques. L’ArtyShow est désormais adolescent et sa crise, comme celle d’Hannah Arendt, sera de la culture.

Au menu de ce 200e épisode, une causerie autour de l’état du monde du spectacle vivant et du 7e art d’ici et d’ailleurs, à l’aube de … ? Autour du plateau, Jacques Peigné (directeur délégué du Quai-CDN Angers), Xavier Massé (directeur des 400 Coups cinémas) et Bruno Maurel (président de l’association CSPO-Printemps des Orgues).

En photo, deux des trois invités, Jacques Peigné (à droite) et Bruno Maurel.

A la technique, la précieuse Claire.