Vous êtes apatride de la partition dans L’ArtyShow

Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur du monde …

Sous le parrainage lumineux, militant et transcendant d’Albert Camus, la 14e saison de l’ArtyShow donne le micro à celles et ceux qui font l’art et la pensée sur le territoire et tentent, à leur hauteur, de désépaissir les brumes brunes de cette époque de malheurs langagiers et de faillites démocratiques. L’ArtyShow est désormais adolescent et sa crise, comme celle d’Hannah Arendt, sera de la culture.

Au menu de ce 202e épisode, une causerie avec Thierry Titi Robin. Il est un des rares artistes natif du territoire à avoir outrepassé les frontières angevines et s’être imposé dans le paysage musical mondial. Une évidence pour cet autodidacte de la guitare, du oud et du bouzouk qui n’a jamais connu de frontières culturelles, arguant de sa liberté pour arpenter les rives de la Méditerranée, humer les parfums indiens et s’enivrer des airs tsiganes. Une respiration et des inspirations à retrouver sur une sélection gravée sur vinyle sortie en mai dernier, Lovari (Hot Mule Records).

A la technique, la précieuse Claire.