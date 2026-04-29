SOS Hérissons 49 : une association qui sauve et soigne ces animaux oubliés

Avez-vous déjà vu un hérisson en pleine journée ? Il est préférable que ce ne soit pas le cas. Vous, vous n’avez rien à craindre de lui. Mais le hérisson est un animal nocturne et sa présence en plein jour proche de l’humain est signe d’une grande détresse pour lui. En novembre 2024, son espèce est classée au rang “de quasi menacé” en Europe par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Alors pourquoi et comment mieux protéger et soigner les hérissons ? Réponse avec Cécile Marchand. Elle est présidente de l’association SOS Hérissons 49. Elle sera avec nous dans le sous-marin !

En seconde partie d’émission, vous écouterez l’interview de Pierre Servain, il est enseignant au Laboratoire d’étude de recherches en sociologie à l’Université de Brest Occidentale qui a travaillé sur le concept d’habitat groupé participatif. Il nous parlera notamment du projet Ekoumène à Brest. Une interview réalisé par Fréquence Mutine et produite par la FRAP et la CORLAB dans sa série de podcast “Terrains Communs, récit d’écologie populaire !”

Et puis Isabelle est présente à ma gauche dans le studio pour sa chronique ciné. Tu nous présenteras un film qui t’avait ému au festival Premiers Plans à Angers, en janvier dernier. Le film s’appelle Sorda et sort en salle aujourd’hui !

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !