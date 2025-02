Quel avenir pour la culture en Maine et Loire ?

On en parle déjà depuis un bout de temps sur les ondes de Campus : la région a décidé de réduire de 73% l’enveloppe allouée au monde de la culture. En tout c’est près de 82 millions d’euros qui sont économisée sur le budget 2025. De quoi mettre en danger tout l’écosystème de la culture Ligerien.

La culture est interconnecté. Car oui, si la région se désengage, est-ce que les départements et les mairies ne vont-elles pas, à leur tour, lui emboiter le pas ?

Tout cela nous amène a questionner le service public de la culture … Un service public de la culture cher au général de Gaulle, que j’invoque ici simplement car c’est de lui même que se réclame Christelle Morançais.

Sommes nous, nous, associations et organisation culturelles et médiatiques, contrainte a être irrémédiablement soumises à des décisions politiques qui répondent à des enjeux électoraux ?

Et bien… puisque le service public de la culture est questionné, questionnons nous. Comment faire sans eux ? Comment leur faire la nique ? Comment imaginer autrement nos actions sociales et culturelles ? Puisque la région ne veut plus de nous, cette émission va tenter de se faire l’échos de tous les jalons posés pour que nous nous serrions les coudes.

Alors comment s’organiser ? Comment imaginer l’avenir de la culture sur nos territoires ? Sommes nous emmené à travailler gratuitement ? Comment faire pour nous rendre indispensable ?

Les invité.es :

Loredana Lanciano, membre du collectif convergences 49 et qui s’est constitué au lendemain des annonces de Christelle Morançais. Vous êtes également membre du fédération des arts de la rue, chanteuse, performeuse, actrice et installée dans les Pays de la Loire depuis de nombreuses années.

Nicolas Bertoux, egalement membre du collectif convergence 49. Un homme de théâtre, metteur en scène, formé au conservatoire d’Angers.

Guillaume Agsous et Charles Rouard bonjour à tous les deux ! Salariés de l’association l’R de rien qui intervient beaucoup en milieu scolaire pour sensibiliser et aider à répandre la culture, l’art et la musique. Ils entretiennent des liens étroit avec la ville d’Austin, Texas.

Victor Laplanche, ancien salarié, chargé d’action culturel au festival Les Zeclectiques. Emploi qui a disparu, depuis quelques semaines, compte tenu du contexte économique dans lequel se trouve le festival et des difficultés économiques et structurelles.