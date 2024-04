L’importance d’inclure le handicap dans les médias

Du 28 août au 8 septembre prochain vont avoir lieu les Jeux paralympiques 2024. Et selon une étude de l’Arcom, même si France Télévisions va diffuser 300 heures de parasport en direct pour les JO, les parasports restent encore peu représentés dans les médias.

Que ce soit dans le milieu du travail ou dans le rapport aux autres, la question du regard de l’autre et de la norme sociale sont centraux pour mieux comprendre les enjeux du handicap.

Si on remonte dans le temps, on comprend vite que l’infirmité physique est un critère d’exclusion sociale depuis l’Antiquité. Dans la Rome antique, la loi permettait au pater familias d’ôter la vie à un enfant handicapé. Chez les Grecs, la notion d’infirmité était synonyme de non-conformité vis-à-vis de la norme physique. Au 16e siècle, la personne infirme est considérée comme une incarnation de la déviance, elle est donc enfermée en compagnie des malades et des indigents. C’est seulement à partir de l’époque contemporaine, que la société commence à reconnaître et prendre en compte le handicap. En France, des lois sont votées et les associations se développent. Au niveau international, en 1975, l’ONU adopte la Déclaration des droits des personnes handicapées.

Aujourd’hui encore, on garde des traces de ce long héritage dans nos sociétés. Avec la chercheuse Charlotte Puiseux, nous avons discuté du système validiste, qui entrave les corps qui sortent de la norme. Nous avons aussi rencontré des membres de l’association APF France handicap, avec qui nous avons discuté des représentations du handicap dans les médias et notamment à la télévision. Pourquoi est-ce important de représenter les personnes porteuses de handicap dans les reportages ou les émissions ? Et comment les inclure au sein même de la création de ce contenu ?