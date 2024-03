Parcours trans : changer de genre c’est changer de classe ?

Début février, le film 20 000 espèces d’abeilles sortait en salle. Réalisé par Estibaliz Urresola Solaguren, il interroge les questions d’identité de genre, dès le plus jeune âge. Cocó, 8 ans, est née dans un corps de garçon. On suit alors cette enfant, tiraillée par la recherche de son identité de genre, qui passe un été en famille, au Pays-Basque. Avec ce film, la réalisatrice interroge les limites d’un système où le sexe équivaut strictement au genre, niant l’existence du genre comme d’un spectre.

Ce que vit Cocó, c’est ce qu’on appelle, dans le jargon médical, la dysphorie de genre. C’est cette détresse ressentie par la personne trans, face à une inadéquation entre son sexe assigné et son identité de genre. Si j’ai voulu m’intéresser à ce sujet aujourd’hui, c’est en partie parce qu’on est en plein mois du genre à Angers en ce moment. Le mois du genre ce sont plein d’événements, de spectacles, de rencontres organisées par l’université. Et cette année, le thème c’est : « Les corps empêchés ? »

Qu’est-ce que la transidentité ? Comment s’affirmer lorsque le genre reçu à la naissance n’est pas celui auquel on s’identifie ? Comment se font ces transitions et à quels obstacles sont confrontées les personnes trans ? Est-ce qu’il faut résumer les parcours trans à des questions d’identité ? Peut-on faire des parallèles entre mobilités de classe et de genre ?

Pour répondre à ces questions, nous recevons Emmanuel Beaubatie, sociologue chargé de recherche au CNRS et enseignant à l’EHESS, Coralie et Yacine, au bureau de l’association Lucioles de l’Université d’Angers.

