Convergences #2 : La Réforme des retraites et le monde du travail, encore sexistes ?

Ouvrez grand vos oreilles, Radio Campus Angers vous embarque dans sa deuxième émission de lutte contre les discriminations. Bienvenue dans Convergences !

Pour ce deuxième volet de Convergences, la rédaction a décidé de traiter du travail des femmes et de l’influence de la réforme des retraites sur leurs droits. Comment sont-elles considérées dans le monde du travail ? En quoi le travail aujourd’hui est-il pensé par les hommes et pour les hommes ?

Pour en discuter et tenter de répondre à ces questions j’accueille dans le studio Anne Sophie Hocquet, juriste et maître de conférence en droit privé ainsi que Bruno Sejourne économiste et directeur de l’ESEMAP, l’école supérieure d’économie et de management des patrimoines. On aura également le plaisir d’accueillir Benoît d’Infoscope qui nous fera part de sa chronique.

Pour aller plus loin, voici plusieurs références :