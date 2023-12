Convergences #4 : Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, quels leviers d’action face à un problème sociétal ?

Nous sommes au tout début du mois de décembre, et au moment où j’écris ces lignes, depuis le début de l’année, au moins 99 femmes ont été assassinées par leur compagnon ou ex. Parmi elles, plus d’⅓ étaient victimes de violences antérieures de la part de leur compagnon. D’autres chiffres : plus d’une femme sur deux, en France (53%) et plus de six jeunes femmes sur dix (63%) ont déjà été victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle, au moins une fois dans leur vie.

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui a lieu le 25 novembre, on va tenter de répondre à plusieurs questions. Comment prendre conscience que l’on est ou que l’on a été victime de violences ? Est-ce que comprendre et poser des mots sur ces violences, ça permet de se défendre ? Quelles sont les aides qui existent, face à ces violences, ancrées dans notre société ?

Nous avons eu l’opportunité d’en discuter avec Simon, de Solidarité Femmes 49, Marine et Aurélie, de Maison Olympe, ainsi que Marie Lezowski, historienne spécialisée dans les violences sexuelles, à l‘Université d’Angers. Marie, bénévole à la radio, nous présente également une chronique sur le harcèlement de rue : elle nous parle de son expérience.

Une émission préparée et animée par Elisa Dutertre.

