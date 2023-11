Convergences #3 : Danser pour s’émanciper

Dans ce troisième épisode de Convergences, nous parlerons de twerk et d’autres danses. Pourquoi le twerk ça fait du bien ? Et la danse en général ? En tant que femme, qu’est-ce que ça change ? C’est un acte militant ? politique ? S’engager pour une cause juste, dans une lutte, c’est donner du sens à son action, c’est être en cohérence avec ce que l’on a au fond de soi. Est-ce que c’est possible de militer à travers la danse ? Et est-ce que ça rend plus heureuse ?

Pour aborder toutes ces questions, nous recevons Patricia Badin, professeure et performeuse de twerk, fondatrice de l’association B’attitude et membre du collectif twerk alert crew. Deux de ses élèves sont aussi en studio avec nous : Willow et Mathilde.

Nous avons également échangé avec Adèle Turby, élève au Centre national de danse contemporaine d’Angers et Jeanne Rozier, danseuse de hoopdance et fondatrice de l’association La Mangouste électrique.

Anaïs, volontaire en service civique à la radio, nous propose sa toute première chronique sur les injonctions sur le corps des femmes, dans la danse classique.

Une émission préparée et animée par Elisa Dutertre.

Pour aller plus loin :

Articles :

Podcasts et documentaires :

Ouvrages et rapports :

Je me relève , de Maïmouna Coulibaly.

Rapport annuel 2023 sur l’état des lieux du sexisme en France : https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_-_rapport_annuel_2023_etat_du_sexisme_en_france.pdf